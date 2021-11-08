Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 11:32

В пермском Минздраве объяснили сокращение сроков действия QR-кодов сбоем системы

Он по-прежнему выдается на 1 год
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Срок действия QR-кодов остается прежним.

Срок действия QR-кодов остается прежним.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Срок действия QR-кодов остается прежним», - это официальная информация от Минздрава. Напомним, 8 ноября пермяки, как и жители других регионов России, заметили сокращение срока действия QR-кодов на 6 месяцев.

- QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока, - сообщили в Минцифры и Минздрав России сообщают. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.