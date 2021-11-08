Пермские старшеклассники вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Финалисты "Большой перемены" от Пермского края.

В детском центре «Артек» в Крыму 8 ноября 24 школьника из Пермского края принимают участие в решающем этапе конкурса «Большая перемена».

Наши ребята пробились в финал вместе с 1,5 тысячами учеников 9-11 классов со всей страны. Делегацию от Прикамья представляют школьники из Перми, Чайковского, Кунгура, Чусового, Александровска и Пермского района.

«Большая перемена» - это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников старших классов. Конкурс стартовал в марте, теперь финалисты будут решать кейсовые задания по 4 направлениям – «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество» и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

«Большая перемена» дает возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Программа финала включает мотивационные дискуссии, командообразующее шоу роботов и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал значимость молодежных инициатив для развития региона.

- Пермский край - это территория развития молодежи, - сказал глава региона. - Знаю, что у каждого есть много проектов и предложений. - Спасибо, что вы не остаетесь равнодушными и проявляете живой интерес к тому, что происходит вокруг. Инициативная молодежь – это здорово! Будем делать все, чтобы вам было комфортно жить и учиться в Пермском крае.

Также в «Артеке» состоится премьера мюзикла «Большой перемены», кастинг на участие в котором проходил в регионах во время полуфиналов конкурса, на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму и во время «Путешествия мечты» от Москвы до Владивостока.

Организаторы конкурса отмечают, что в финал вышли те школьники, у которых особенно развиты навыки командной работы, гибкость мышления и способность творчески мыслить. При этом почти четверть финалистов – жители малых городов и сел.

- Конкурсные испытания настроены таким образом, что, работая над кейсом, ребята должны не просто проявить эрудицию и интеллект, им необходимо вместе с командой разработать проект, у которого нет готового решения, – рассказала руководитель проекта Наталия Мандрова. - В этом и заключается отличие «Большой перемены» от традиционных школьных олимпиад – задания, которые решают участники конкурса – это прикладные задачи от крупнейших компаний, общественных движений, вузов, и предложенные ребятами проекты могут быть реализованы в скором будущем.

Победителями «Большой перемены» станут 600 школьников, и которых 300 человек – ученики 11-х классов и 300 – ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11 классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» будут объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат премии в размере 150 тысяч рублей.