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Общество8 ноября 2021 10:09

С 8 ноября у пермяков сократился срок действия QR-кода

Теперь он будет действовать только 6 месяцев
Анна Маркова
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QR-коды перестали работать у тех, кто вакцинировался более 6 месяцев назад.

QR-коды перестали работать у тех, кто вакцинировался более 6 месяцев назад.

Фото: Иван Макеев

В социальных сетях появилась информация, что у жителей Прикамья и других регионов с сегодняшнего дня, 8 ноября, сократился срок действия QR-кода. Ранее он вдавался на 1 год, но теперь теперь он действителен только полгода. У тех, кто сделал прививку больше 6 месяцев QR-код больше недействителен.

Пользователи Госуслуг массово начали заходить на сайт, в связи с этим программа перестала работать, не выдержав нагрузку. "КП" сделала официальный запрос в Минздрав, в ближайшее время мы опубликуем его.