С 8 ноября у пермяков сократился срок действия QR-кода

QR-коды перестали работать у тех, кто вакцинировался более 6 месяцев назад. Фото: Иван Макеев

В социальных сетях появилась информация, что у жителей Прикамья и других регионов с сегодняшнего дня, 8 ноября, сократился срок действия QR-кода. Ранее он вдавался на 1 год, но теперь теперь он действителен только полгода. У тех, кто сделал прививку больше 6 месяцев QR-код больше недействителен.

Пользователи Госуслуг массово начали заходить на сайт, в связи с этим программа перестала работать, не выдержав нагрузку. "КП" сделала официальный запрос в Минздрав, в ближайшее время мы опубликуем его.