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Общество8 ноября 2021 9:54

В Пермском крае судебные приставы вместе с волонтерами будут разыскивать должников

Информация об их поисках может размещаться в соцсетях
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На данный момент в розыске находиться 1 411 человек.

На данный момент в розыске находиться 1 411 человек.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае между «Поисковым отрядом имени Ирины Бухановой» и УФССП заключено соглашение о сотрудничестве. Они будут взаимодействовать в поисках скрывающихся должников и детей, в отношении которых были нарушено определение об их месте жительства по решению суда. На данный момент в исполнительном розыске находиться 1 411 человек.

- В рамках партнерства будет осуществляться обмен информацией между общественной организацией и региональным ведомством, проведение совместных мероприятий по поиску правонарушителей, а также совещаний, семинаров и консультаций, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.