В Пермском крае судебные приставы вместе с волонтерами будут разыскивать должников

На данный момент в розыске находиться 1 411 человек. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае между «Поисковым отрядом имени Ирины Бухановой» и УФССП заключено соглашение о сотрудничестве. Они будут взаимодействовать в поисках скрывающихся должников и детей, в отношении которых были нарушено определение об их месте жительства по решению суда. На данный момент в исполнительном розыске находиться 1 411 человек.

- В рамках партнерства будет осуществляться обмен информацией между общественной организацией и региональным ведомством, проведение совместных мероприятий по поиску правонарушителей, а также совещаний, семинаров и консультаций, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.