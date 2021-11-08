Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 7:15

В ближайшие дни в Пермском крае днем будет плюсовая температура

Синоптики предупреждают о гололеде возможном налипании снега на провода
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Прикамье вначале неделе ожидается потепление.

В Прикамье вначале неделе ожидается потепление.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшие несколько дней будет плюсовая температура воздуха. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября днем переменная облачность местами дождь и мокрый снег. В некоторых районах отложение мокрого снега на проводах, гололед. Ветер ночью западный 6–11 м/с, днем юго-западный, южный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1º, днем -1…+4º.

9 ноября ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, +2º, днем -1, +2º.

10 ноября пасмурно, дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1, +2º, днем +3,+5º.