Задержанные выплаты многодетным семьям в Пермском крае, перечислят раньше

Многодетные получат выплату на третьего и последующего делей 8 ноября. Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае в октябре многодетные семьи не смогли вовремя получить пособия на детей. Их выплачивают семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, в которых с 1.01.2019 родился третий и последующий ребенок.

Многие родители были не готовы остаться без такой поддержки. В Минсоцразвития региона объяснили, что большая часть средств по этой выплате приходит из федерального бюджета. Из-за технических вопросов срок их перечисления был перенесен.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил перечислить деньги на счета семей уже в понедельник, 8 ноября, вместо ранее запланированного 10 ноября.

- Понимаем значение выплаты для многодетных семей, провели большую работу по ускорению этого процесса, - сказал Дмитрий Махонин. - По данным Минсоца, на сегодня средства в край из федерального бюджета поступили. Средства за ноябрь поступят в срок – до 26 числа. Это значит, семьи в ноябре получат сразу две выплаты.

За последними новостями семьи могут следить на страницах @minsocpermkrai и @tsentr_vyplat_perm.