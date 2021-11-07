Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 34 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 12 4739 заболевших COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, за сутки коронавирусом заболели 710 жителей Пермского края в 34 территориях. Больше всего заболевших - в Перми - 398 человек. На втором месте Добрянский городской округ, где опасную инфекцию диагностировали у 39 жителей. На третьем месте две территории - Соликамск и Чайковский - в которых обнаружено по 28 жителей с коронавирусом.

В Березниках инфекция подтвердилась у 26 прикамцев, в Осинском городском округе – у 21, в Бардымском муниципальном округе – у 18, в Красновишерском городском округе – у 15. По 14 заболевших - в Гайнском муниципальном округе и Октябрьском городском округе. В Чусовском городском округе коронавирус подтвердили у 12 жителей, в Горнозаводске – у 11.

В Кудымкаре и Уинском муниципальном округе COVID-19 диагностировали у 20 человек - по 10 в каждой из территорий. По 8 заразившихся – в Александровском и Кудымкарском муниципальных округах. В Пермском районе коронавирусом заболели 10 человек.

По 5 случаев инфицирования выявлено в Губахе и Чернушинском городском округе, по 4 – в Кочевском муниципальном округе и Лысьвенском городском округе. По 3 заболевших обнаружено в Кунгуре, Очерском городском округе, Еловском и Косинском муниципальных округах, по 2 – в Краснокамском городском округе, Ординском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах.

По одному инфицированному - в Кизеле, Кунгуре, Березовском, Карагайском и Сивинском муниципальных округах. Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 7 ноября выявлено 12 4739 заболевших COVID-19.