В Пермском крае из горящего дома эвакуировались 20 человек

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В ночь на 7 ноября в поселке Марковский Чайковского городского округа произошел пожар в пятиэтажном панельном доме. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

- Сообщение дежурному поступило в 1:03. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно вышли 20 жильцов. Горение происходило в квартире на втором этаже. На вызов реагировали 6 единиц техники и 20 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пострадавших и погибших на пожаре нет, по факту происшествия проводится проверка.