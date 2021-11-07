В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 710 человек

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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 710 жителей Пермского края. Также за сутки в регионе проведено 8 053 ПЦР-исследований.

В стационарах Прикамья, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 482 пациента. Из них 209 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 050 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии и на 7 ноября достигло 124 739.

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