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Общество7 ноября 2021 10:32

Администрация Красновишерска просит автомобилистов помочь с машинами для медиков

Из-за роста числа вызовов транспорта и водителей в поликлинике не хватает
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: архив "КП"

В официальной группе Администрации Красновишерского городского округа ВКонтакте появилось обращение к автомобилистам с призывом помочь медикам с транспортом.

- В связи с ростом вызовов, связанных с увеличением распространения новой коронавирусной инфекции, а также с сезонным ОРВИ и гриппом, транспорта и водителей для обслуживания вызовов в поликлинике не хватает. Пациенты ждут медиков. Нам нужна помощь. Прошу жителей Красновишерского городского округа, имеющих автотранспорт, и желание помочь, - обратиться в поликлинику к старшей медсестре или завполиклиникой . Тел. 3-03-89, - говорится в сообщении.

Власти добавили, что особенная необходимость с транспортом возникает в понедельник, среду, пятницу с 9.30 до 13.00.