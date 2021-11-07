Погода в Перми в воскресенье, 7 ноября

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным сервиса «Метеоролог и я», в воскресенье, 7 ноября, в Пермском крае будет облачно, пройдет мокрый снег, по западу края - дождь, а отдельные районы накроет туман.

Столбик термометра будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер будет менять направления с южного на юго-западный. Порывы не превысят 8 метров в секунду. Ночью скорость ветра поднимется до 15 метро в секунду.

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