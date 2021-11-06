В Прикамье ищут мужчину, который ушел с металлоискателем в лес

Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

Почти две недели родные ничего не знают о судьбе 61-летнего Марка Александровича Климанова, который 25 октября ушел в лес и не вернулся. Пропавший живет урочище Васюково в Чердынском районе. Он направился в лес в районе озера Чусовское, в сторону реки Ларевка, с тех пор его местонахождение неизвестно.

С собой у мужчины был рюкзак, лопата и металлоискатель. Он нуждается в медицинской помощи.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марка Александровича, просим сообщить по телефонам 02, 102 – полиция или 112 – ЕДДС, - сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59-поиск пропавших» Пермь». – Или по телефонам +7(342)241-36-40 - БРНС г. Пермь и +7-912-880-41-60- инфорг Александра.

Приметы: рост 172 см., плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые, есть залысины.

Был одет: куртка черная, зеленые камуфляжные штаны, серая шапка с черным орнаментом, резиновые сапоги. С собой рюкзак, лопата и металлоискатель.