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Дом. Семья6 ноября 2021 18:10

В Пермском крае ищут заботливые руки для семи щенков, найденных в заброшенном доме

Милые хвостики едва не замерзли от холода
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео группы ВК «Подслушано Верещагино».

Фото: скрин с видео группы ВК «Подслушано Верещагино».

Еще недавно было непонятно, выживут ли эти семь щенков, найденных в заброшенном доме в Верещагино, а теперь судьбой семи хвостиков занялись волонтеры.

- В холодном заброшенном доме найдены семь малышей, - написали они в группе ВК «Подслушано Верещагино». - К счастью, одного щенка уже забрали. Помогите найти любящую семью и заботливые ручки для каждого из хвостиков. Неизвестно сколько они протянут. Все малыши сладенькие карапузы.

Пост этот активно лайкают, поэтому есть шанс, что все эти замечательные малыши найдут своих хозяев. Ну а если кто-то из читателей «КП» решил подарить новую жизнь четвероногому питомцу, то может позвонить по телефону для связи в Верещагино +79667944156 Любовь.