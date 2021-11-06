Новые заболевшие обнаружены в 35 территориях Пермского края

Тестирование выявило 711 новых заболевших за сутки.

На 6 ноября 2021 года в Пермском крае зафиксировано 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 35 территории региона.

- Большинство инфицированных выявлено в Перми – 301 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - На втором месте по заболеваемости – Чайковский - 99 заболевших, далее - Лысьвенский городской округ, где обнаружено 44 жителя с коронавирусом.

В Березниках инфекция подтвердилась у 25 человек, в Соликамском городском округе – у 23. По 21 заболевшему зафиксировано в Добрянском, Краснокамском и Осинском городских округах. В Горнозаводском городском округе COVID-19 выявлен у 19 жителей, в Кудымкаре – у 17, в Александровском муниципальном округе – у 15, в Еловском муниципальном округе – у 13.

В Чусовском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 12 человек, в Кудымкарском муниципальном округе – у 11, в Кизеле – у 10, в Октябрьском городском округе – у восьми. По шесть случаев заражения зафиксировано в Губахе, Пермском муниципальном районе, Юсьвинском муниципальном округе, а также в Нытвенском и Чернушинском городских округах. По три заболевших обнаружено в Гремячинском городском округе и Сивинском муниципальном округе, по два – в Частинском муниципальном округе, Ильинском и Чердынском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях Прикамья. Это Кунгур, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, Верещагинский, Очерский и Суксунский городские округа, а также Куединский, Ординский и Юрлинский муниципальные округа.

А всего за время пандемии в Пермском крае выявлено 124029 заболевших COVID-19.