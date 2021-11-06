Искали с сиренами: в Перми в районе Восточного обхода потерялся мужчина

Спасатели объехали лесной массив с сиренами и нашли потерявшегося. Фото: архив "КП"

В Перми с сиренами искали потерявшегося мужчину. Он сам дозвонился спасателям и рассказал, что потерялся в лесу между Восточным обходом и Сылвенским трактом. Это произошло ночью 6 ноября.

Все произошло, когда пермяк ехал на попутной машине с Юбилейного и попросил водителя остановиться, чтобы зайти на пару минут в лес. Водитель остановился, выпустил пассажира, а сам уехал, так как долгое время тот не возвращался.

За эти несколько минут пассажир умудрился заблудиться в лесу. Телефон у него почти разрядился, но мужчину сумел дозвониться спасателям и рассказать о себе.

Спасатели объехали лесной массив с сиренами и по телефону успели выяснить, где потерявшийся слышит их. В итоге мужчину нашли в лесу, в 300 м от Сылвенского тракта. В медицинской помощи он не нуждался. Потерявшегося отвезли домой.