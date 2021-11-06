Губернатор Махонин: перечисление денег для многодетных семей в Пермском крае начнется 8 ноября

Многодетные семьи в ноябре получат сразу две выплаты. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Губернатор Пермского края на своей странице в Instagram прокомментировал задержку по перечислению выплат для многодетных семей.

- Множество вопросов и недовольства родителей поступали в последние недели по октябрьской выплате на третьего и последующего ребенка, - написал в соцсетях глава региона Дмитрий Махонин. - Большая часть средств по этой выплате приходит в регион из федерального бюджета. Из-за технических вопросов срок их перечисления был перенесен.

Понимаем значение выплаты для многодетных семей, провели большую работу по ускорению этого процесса. По данным Минсоца, на сегодня средства в край из федерального бюджета поступили.

Перечисление денег на счета семей начнется уже в понедельник, 8 ноября, вместо ранее запланированного 10 ноября. Средства за ноябрь поступят в срок – до 26 числа. Это значит, семьи в ноябре получат сразу две выплаты.