В Пермском крае ищут пропавшего мужчину в зимней куртке

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших" Пермь Пермский край.

В деревне Соболята Верещагинского района устанавливают местонахождение 52-летнего Михаила Михайловича Лощенова. 5 ноября он ушел из дома по улице Центральная, с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы: рост 180 см., плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые, не разгибается кисть правой руки.

Был одет: куртка зимняя, сине-красного цвета.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

+7-958-244-12-84- инфорг Юлия