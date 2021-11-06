«На льду лежала сумка». В Перми спасатели искали рыбака на озере

Никаких признаков, указывающих на то, что в этом месте мог утонуть человек, не было. Фото: архив "КП"

- В нескольких метрах от берега на льду Ласьвинского озера лежит сумка и, кажется, удочки, возможно, в озере утонул рыбак, - позвонила 5 ноября в оперативные службы неравнодушная пермячка, проходившая около озера в районе Кировского завода.

На место выдвинулись спасатели. Приехав к озеру, удочек на льду они не обнаружили, в 6-8 метрах от берега лежала сумка. Как сообщил «КП»-Пермь источник, близкий к ситуации, до сумки спасатели добирались в специальных костюмах. Выяснилось, что внутри нее находились пищевые отходы. Возможно, вытащили бесхозную сумку на лед собаки, а потом бросили ее.

Никаких других признаков, указывающих на то, что в этом месте мог утонуть человек, не было. Спасателям был дан отбой.