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Общество6 ноября 2021 11:10

В Пермском крае умершего мужчину похоронили за забором кладбища

Он был другой веры
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: страница ВКонтакте Реальный Октябрьский. Пермский Край

Фото: страница ВКонтакте Реальный Октябрьский. Пермский Край

В деревне Малый Сарс в Пермском крае умершего мужчину похоронили за забором кладбища. О случившемся рассказал на своей странице в соцсетях блогер из Октябрьского района.

- Умерший от болезни местный житель родился здесь и провел в этой деревне все свое детство, - рассказали родственники, которым пришлось хоронить мужчину за пределами кладбища. – Потом уезжал учиться и по делам службы, но вернулся в родную деревню и прожил там еще 27 лет до самой смерти.

Больная супруга, чтобы иметь возможность ухаживать за могилкой православного мужа, очень просила захоронить его на единственном в деревне мусульманском кладбище, но большая часть жителей деревни была против этого и настояла на захоронении тела за забором мусульманского кладбища. В итоге родным ничего другого не осталось, и они захоронили тело мужчины за территорией кладбища.

Возмущенные ситуацией родственники сделали фото с похорон и разместили его в соцсетях с вопросом «Как вы думаете, это по-человечески?»