711 новых заболевших: Роспотребнадзор опубликовал статистику по COVID-19 в Пермском крае

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику по новым заболевшим COVID-19 в Пермском крае.

- На 6 ноября 2021 года выявлено 124 029 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки – 711 новых заболевших, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 63 705 случаев (51,4 %).

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Всего с начала пандемии в регионе было проведено 3,440 млн исследований на коронавирус, за прошедшую неделю в среднем 9,8 тысяч исследований в день.

В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым полагается тестирование.