За три смертельных удара ножом-год ограничения свободы

Суд приговорил виновную к одному году ограничения свободы. Фото: архив "КП"

В Кудымкаре вынесли приговор 33-летней местной жительнице, которую суд признал виновной в «Убийстве при превышении пределов необходимой обороны».

Семейная трагедия разыгралась в деревне Мурмарово этим летом. Нетрезвый сожитель 33-летней женщины на почве ревности устроил громкую ссору. Он избивал сожительницу и угрожал, что будет бить ее и далее. Чтобы остановить это, потерпевшая схватилась за нож и нанесла мужчине три удара ножом. От полученных ран тот скончался.

- Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Суд приговорил виновную к одному году ограничения свободы.