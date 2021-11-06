В Черняевском лесу открыли новую экотропу

Фото: пресс-служба администрации Перми.

В Перми, в Черняевском лесничестве открыли новую экологическую тропу «С любовью, лес».

- Экологическая тропа создана по мотивам книги «Тайная жизнь деревьев» немецкого натуралиста, автора научно-популярных книг Петера Вольлебена, - сообщили в пресс-службе городской администрации. – Экотропа создана в основном для молодежи: каждая остановка с одной стороны – это укрытие от дождя, с другой стороны – информационный центр.

Вход на тропу начинается с улицы Встречной, она имеет входную группу и 11 остановок, обустроенных в виде скамеек. На тропе можно узнать о «деревьях-пионерах», росте корней дерева, «ярусах» – лесных этажах, «деревьях-путешественниках» и многом другом.