«Ушла из дома 1 ноября». В Пермском крае объявили сбор на поиски пропавшей женщины

Фото: группа ВК «Регион 59 – поиск пропавших Пермь, Пермский край»

С 1 ноября родные ничего не знают о судьбе пропавшей Галины Нориковой. 65-летняя женщина – жительница деревни Крутики в Кунгурском районе. В понедельник она вышла из своего дома, но домой не вернулась.

Родные обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Регион 59 – поиск пропавших Пермь, Пермский край». В субботу, 6 ноября на ее поиски выйдут неравнодушные люди.

- Место и время сбора: 6 ноября 2021 года, 11.00 ч, трасса Кунгур-Насадка, отворот на Осиновое озеро, - написали волонтеры в соцсетях. - Место поиска – лес. Одежда по погоде, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Для тех, кто желает присоединиться, вопросы можно задать координатору поисков 8-908-248-19-47, Яна.