«Погиб мужчина». Жесткий пожар случился ночью в Пермском крае

Фото с места происшествия: группа ВК ЧП | ДТП | Оса.

«Жесткий пожар произошел ночью в городе Оса, загорелся жилой дом, пламя перекинулось на соседний», «Горел один из домов по улице Гагарина, во время тушения пламя перекинулось на рядом стоящий дом. Один человек погиб», - появляются комментарии в соцсетях.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2.35 ночи, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На сообщение реагировали 4 единицы техники и 16 человек личного состава. По прибытии на место на улице Гагарина горел частный дом, пламя было готово перекинуться на хозяйственные постройки соседнего дома. Но пожар удалось локализовать и ликвидировать.

В результате пожара погиб мужчина пожилого возраста. Сейчас причины возгорания выясняются, проводится проверка.