В Прикамье пропавшую 34-летнюю женщину нашли погибшей

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В поселке Юсьва Пермского края 24 октября пропала 34-летняя Светлана К. Родные обратились с заявлением о ее пропаже в полицию, к поискам подключились волонтеры.

К сожалению, пропавшую нашли погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Поиск Прикамье» и попросили снять репосты.

- Найдена, погибла, - сообщили волонтеры. - Соболезнования родным и близким.

Из-за чего умерла женщина и носит ли ее смерть криминальный характер, не сообщается.

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