Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 19:53

В Прикамье пропавшую 34-летнюю женщину нашли погибшей

Волонтеры попросили снять репосты в соцсетях
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В поселке Юсьва Пермского края 24 октября пропала 34-летняя Светлана К. Родные обратились с заявлением о ее пропаже в полицию, к поискам подключились волонтеры.

К сожалению, пропавшую нашли погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Поиск Прикамье» и попросили снять репосты.

- Найдена, погибла, - сообщили волонтеры. - Соболезнования родным и близким.

Из-за чего умерла женщина и носит ли ее смерть криминальный характер, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нашли мертвой на кладбище». В Пермском крае при загадочных обстоятельствах умерла молодая учительница

У 31-летней жительницы Очера остались две несовершеннолетние девочки (Подробнее..)