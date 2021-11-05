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Общество5 ноября 2021 18:53

В МЧС предупредили жителей Прикамья о коварной погоде с гололедицей сильным ветром

Сырые от дождя дороги будут обмерзать по ночам
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепление не добавило жителям Прикамья ни комфорта, ни безопасности. В МЧС предупредили прикамцев, что дождь и мокрый снег, которые могут по утрам и вечерам превращаться в гололедицу, повысят риски на дорогах края. Также в субботний день, 6 ноября, ожидается сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, завтра, 6 ноября, днем столбик термометра будет колебаться в пределах от + 1 до +6 градусов. Ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.