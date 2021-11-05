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Происшествия5 ноября 2021 17:59

В Пермском крае водитель «Нивы» съехал в канал и погиб

Автомобиль из воды доставали с помощью грузовика
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В воскресенье, 31 октября, на лодочной станции «Маяк» в Чайковском водитель «Нивы» скатился в канал и погиб. Через два дня в социальных сетях появилось видео, как машину с помощью грузовика вытаскивают из воды.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранители. Тем временем местные жители в социальных сетях говорят, что погибший водитель был в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной трагедии.

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