Случаи COVID-19 за сутки выявили в 30 территориях Прикамья

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По данным Роспотребнадзора, 710 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждились в 30 территориях Пермского края.

Из них, по данным краевого оперштаба, 373 заболевших выявлено в Перми, 69 – в Краснокамском городском округе, 62 – в Чайковском. В Очерском городском округе лечение проходят 24 человека, в Добрянском 23, в Карагайском муниципальном округе 22. В Октябрьском округе диагностировано 15 случаев инфекции, в Большесосновском муниципальном районе 13, в Бардымском муниципальном и Осинском городском округах по 12, в Кунгурском муниципальном округе 9, в Пермском муниципальном районе и Верещагинском городском округе по 8.

По 7 заболевших выявлено в Уинском муниципальном и Нытвенском городском округах, по 6 – в Лысьвенском и Горнозаводском городских округах, по 5 – в Кунгуре, Губахе и Чусовском городском округе. В Ильинском городском округе и в Березниках подтверждено по 4 случая инфекции, в Кизеле 3, в Соликамском городском округе 2.

Еще в 6 территориях получено по оному положительному результату ПЦР-исследований на COVID-19. Это Чернушинский городской округ, а также Александровский, Березовский, Ординский, Куединский и Юрлинский муниципальные округа.