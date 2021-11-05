В Пермском крае решили не продлять локдаун для торговых центров и общепита

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по статистике, ситуация с коронавирусом хоть и остается в Прикамье сложно, но постепенно стабилизируется. По сообщениям краевого опрештаба по противодействию коронавирусной инфекции за минувшие сутки был зарегистрирован 710 случай COVID-19 против 709 за предыдущие 24 часа. Это при том, что было сделано 14 435 ПЦР-исследований против 11 771.

В итоге в Прикамье решили не продлять ограничения для заведений общественного питания, розничной торговли, учреждения культуры, спорта и другие организаций. С понедельника, с 8 ноября, они возобновят работу.

Вместе с тем и после окончания нерабочих дней будут проверять QR-коды в общественных местах.

Кроме того, с 8 ноября вводится фильтр безопасности при обеспечении доступа работников в офисные центры.

- В Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах, - сообщили в краевом правительстве.