Внучке, которая тайком сняла у бабушки из Прикамья с карточки 3 тысячи, грозит 5 лет

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Многие до сих пор не понимают, что снять без ведома родных деньги с их карточки и стянуть наличные из кошелька – далеко не одно и то же. Кража с банковской карты у нас отнесена к серьезным преступлениям. И даже если родственник передумает и захочет забрать заявление – у него это не получится.

Прикамские следователи сообщили, что сейчас расследуют уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Свердловской области. Она «потихонечку» сняла деньки с банковской карточке своей бабушки из Прикамья. Заметив недостачу денег, та пошла в разбираться в банк и полицию.

- Несовершеннолетняя обвиняемая знала номер банковской карты своей бабушки - жительницы посёлка Сарс Пермского края, и числовое значение, указанное на обороте банковской карты, - сообщили обстоятельства дела в СУ СКР по Пермскому краю. - В апреле этого года, находясь в квартире в городе Нижняя Тура Свердловской области, она на своем мобильном телефоне в личном кабинете приложения одного из интернет-магазинов сделала покупки на сумму более 3 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по статье о краже с банковской карты продолжается.

Максимальное наказание по пункту этой статьи, который вменяют девушке, - 5 лет лишения свободы.