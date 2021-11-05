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Общество5 ноября 2021 15:31

Внучке, которая тайком сняла у бабушки из Прикамья с карточки 3 тысячи, грозит 5 лет

Ее не спасет то, что ей еще 16 лет
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Многие до сих пор не понимают, что снять без ведома родных деньги с их карточки и стянуть наличные из кошелька – далеко не одно и то же. Кража с банковской карты у нас отнесена к серьезным преступлениям. И даже если родственник передумает и захочет забрать заявление – у него это не получится.

Прикамские следователи сообщили, что сейчас расследуют уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Свердловской области. Она «потихонечку» сняла деньки с банковской карточке своей бабушки из Прикамья. Заметив недостачу денег, та пошла в разбираться в банк и полицию.

- Несовершеннолетняя обвиняемая знала номер банковской карты своей бабушки - жительницы посёлка Сарс Пермского края, и числовое значение, указанное на обороте банковской карты, - сообщили обстоятельства дела в СУ СКР по Пермскому краю. - В апреле этого года, находясь в квартире в городе Нижняя Тура Свердловской области, она на своем мобильном телефоне в личном кабинете приложения одного из интернет-магазинов сделала покупки на сумму более 3 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по статье о краже с банковской карты продолжается.

Максимальное наказание по пункту этой статьи, который вменяют девушке, - 5 лет лишения свободы.