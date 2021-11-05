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Общество5 ноября 2021 14:13

Пермские пловцы завоевали два «золота» на финале Кубка мира по подводному плаванию в Египте

Награды они завоевали в первый день турнира
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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"Золотой" пьедестал. Фото: Минспорта Пермского края.

"Золотой" пьедестал. Фото: Минспорта Пермского края.

В Египте стартовал Золотой Финал XV Кубка мира по подводному плаванию в бассейне и на открытой воде.

В первый же день соревнований успеха добились два пермских спортсмена – золотые медали завоевали воспитанники спортивной школы «БМ» Ирина Гилёва и Артур Быков. Тренируют их Заслуженные тренеры России Мария Пыжова и Сергей Брезгин.

Всего в этом престижном турнире принимают участие 8 пермских спортсменов.

Заслуженная награда. Фото: Минспорта Пермского края.

Заслуженная награда. Фото: Минспорта Пермского края.