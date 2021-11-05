Пермские пловцы завоевали два «золота» на финале Кубка мира по подводному плаванию в Египте

"Золотой" пьедестал. Фото: Минспорта Пермского края.

В Египте стартовал Золотой Финал XV Кубка мира по подводному плаванию в бассейне и на открытой воде.

В первый же день соревнований успеха добились два пермских спортсмена – золотые медали завоевали воспитанники спортивной школы «БМ» Ирина Гилёва и Артур Быков. Тренируют их Заслуженные тренеры России Мария Пыжова и Сергей Брезгин.

Всего в этом престижном турнире принимают участие 8 пермских спортсменов.