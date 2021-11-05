В Перми на 82 году ушла из жизни пермская художница Светлана Можаева

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Капризка, Капитан Коко, Оляпка – эти персонажи из популярных детских книжек и альманахов многие пермяки помнят по иллюстрациям старейшего пермского художника-иллюстратора и мультипликатора Светланы Петровны Можаевой. Дети прилипали к экранам телевизоров, когда показывали ее мультфильмы «СемьЯ», «Как лежебока Неохоткин работягой стал», «Как кот Васька в третий класс перешел».

И вот Светланы Петровны не стало. Но остались ее книжки, мультфильмы, графические работы, которые хранятся в Пермской художественной галерее. И наша память.