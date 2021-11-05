Житель Перми забил насмерть пожилого прохожего нунчаками

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Перми вынесли приговор 30-летнему местному жителю, который в декабре прошлого года до смерти забил 60-летнего прохожего нунчаками.

- Ночью возле дома по улице Никитина 30-летний осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес 60-летнему мужчине предметом типа «нунчаки», а также кулаками множественные удары по голове, - сообщили подробности в СУ СКР по Пермскому краю. - От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Суд приговорил виновного к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.