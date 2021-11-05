В Прикамье водитель жестоко избил подростка, уронившего на его внедорожник пластиковую бутылку

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В Пермском крае уголовное дело против водителя автомобиля «Нива-Шевроле» скоро поступит для разбирательства в суд Горнозаводска. Оно было возбуждено после проверки, инициированной уполномоченным по правам человека в Пермском крае, к которому обратилась местная жительница.

- Она сообщила о том, что в Горнозаводске был подвергнут избиению, удушению, угрозам и оскорблениям ее несовершеннолетний сын в результате чего у ребенка была сломана рука, - рассказали в аппарате омбудсмена. – Она объяснила, что подросток, прогуливаясь с другом, играл пластиковой бутылкой наполовину наполненной водой. Случайно от порыва ветра бутылка упала на автомобиль «Шевроле-Нива». Произошедшее возмутило владельца транспортного средства, и он причинил начал избивать подростка, причинив ему телесные повреждения средней тяжести.

Кроме этого выяснилось - вместо того, чтобы избитого подростка госпитализировать со сломанной рукой, его повезли в полицию на «воспитательную беседу». Начальнику отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу по этому поводу уже объявлен выговор.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае сообщили, что омбудсмен будет контролировать ситуацию.