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Происшествия5 ноября 2021 8:50

В Перми разыскивают 29-летнего парня, который нуждается в медицинской помощи

Он ушел из дома в конце октября
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт, Пермский край".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт, Пермский край".

Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» попросили сделать репосты – в Перми уже несколько дней разыскивают 29-летнего парня, который ушел из дома еще 31 октября вечером. Его родные сообщают, что он нуждается в медицинской помощи и мог отправиться в любой район города.

В поисковом отряде сообщили приметы пропавшего Давыдова Андрея Викторовича. Его рост - 175 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Он был одет в темную куртку, черную футболку с принтом, светло-синие джинсы, черные кроссовки.