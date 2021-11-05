В Перми разыскивают 29-летнего парня, который нуждается в медицинской помощи

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт, Пермский край".

Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» попросили сделать репосты – в Перми уже несколько дней разыскивают 29-летнего парня, который ушел из дома еще 31 октября вечером. Его родные сообщают, что он нуждается в медицинской помощи и мог отправиться в любой район города.

В поисковом отряде сообщили приметы пропавшего Давыдова Андрея Викторовича. Его рост - 175 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Он был одет в темную куртку, черную футболку с принтом, светло-синие джинсы, черные кроссовки.