В Перми ночью из-за аварий отключили водоснабжение в двух микрорайонах

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Сегодня ночью, 5 ноября, из-за аварий на водоводах пришлось отключить воду домах в двух микрорайонах. В компании «Новогор Прикамье» сообщили, где именно будут проводиться раскопки.

В час ночи произошел прорыв водовода на улице Краснова в районе дома № 1. В связи с этим воды до устранения аварии не будет в домах на следующих улицах:

- 9 января, 16;

- Красина, 23, 26, 33, 35, 38;

- Маяковского, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 12А, 13, 15, 16;

- Ударника, 3, 4, 5, 7, 9, 11.

В половине третьего прорвала водовод в районе дома по улице Пушкина, 7. Водоснабжение пришлось отключить в многоэтажках на следующих улицах:

- Луначарского, 11А;

- Пушкина, 7.

Также на следующей неделе, 9 ноября, начнут ремонтировать водовод на

на улице Муромской, 24. С связи с этим вода пропадет в домах по следующим адресам:

- Муромская, 16;

- Яблочкова, 23, 29.