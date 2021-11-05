В Прикамье в выходные ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

.

Приход настоящей зимы в Прикамье ненадолго откладывается – юго-западный ветер принесет к нам кратковременное потепление и ненастную погоду.

- В пятницу днем, 5 ноября, потеплеет до +5 градусов, - сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – При этом по югу края местами пройдет небольшой дождь. На севере и востоке края будет заметно холоднее, там ожидаются мокрый снег, в отдельных районах на дорогах будет наблюдаться отложение мокрого снега, гололедица. Скорость ветра будет достигать 10-15 метров в секунду.

Такая погода сохранится также в выходные и в начале следующей недели.