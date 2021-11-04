«Молот» в родных стенах обыграл «Южный Урал»

Фото: ХК "Молот"

Пермский «Молот» со счетом 2:1 обыграл орский «Южный Урал». Матч состоялся вечером 4 ноября на льду УДС «Молот».

Счет в конце первого периода открыл молотобоец Дмитрий Воробьев. Во втором периоде гости реализовали большинство и счет сравняли. Но спустя 30 секунд точку в матче поставил Илья Чефанов – 2:1.

После победы «Молот» расположился на 11-м месте турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.

Следующий матч пермский ХК также проведет дома. Соперник – курганский клуб «Зауралье» (0+). Начало встречи - в 17:00.