Новые случаи коронавируса обнаружены в 33-х муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

Новые заражения COVID-19 за сутки выявили в 33-х муниципалитетах Пермского края. Напомним, на 4 ноября в нашем регионе вывили еще 709 зараженных коронавирусом.

285 заражений в Перми. На втором месте по заболеваемости идет Чусовской округ, где обнаружено 77 заболевших. На третьем месте – Пермский район. В нем выявили 62 жителя с коронавирусом

В Соликамском округе ковидом заболело 43 прикамца, в Березниках – 25. 24 зараженных – в Уинском округе. По 21 заболевшему зафиксировали в Чайковском, Суксунском и Лысьвенском округах.

В Чернушинском округе COVID-19 подтвердили у 18 человек. В Добрянском округе – у 16, в Чердынском округе – у 11, в Кизеле – у 10. В Александровском округе – у 9, в Кишертском округе – 8, еще 7 – в Осинском округе.