Чайковский получит 900 миллионов рублей на развитие тепловой инфраструктуры города

Фото: ПАО «Т Плюс»

Правительством РФ внесло города Чайковский (Пермский край) и Иваново (Ивановская область) к ценовым зонам теплоснабжения. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин на основании совместных обращений муниципалитетов и ПАО «Т Плюс».

Это позволит Чайковскому с 2022 года дополнительно вложить в развитие тепловой инфраструктуры города свыше 900 млн руб. Большую часть средств направят на модернизацию тепловых сетей. Остальные инвестиции позволят «Т Плюс» обновить теплоисточники.

Ранее решениями Правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения отнесли 13 территорий присутствия «Т Плюс»: Ульяновск и Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Новочебоксарск и Пенза, Саранск, Кирово-Чепецк, Тольятти и Пермь.