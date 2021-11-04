Дмитрий Махонин поздравил прикамцев с Днем народного единства

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем народного единства. Слова краевого главы передает пресс-служба правительства региона.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

- Россия всегда славилась сплоченностью своего многонационального народа. В истории нашей страны немало примеров, когда мы вместе отстаивали независимость Отечества, добивались успехов в самых разных сферах. Сегодня мы по-прежнему продолжаем работать на благополучие родной земли и ее жителей. Неравнодушие, стремление к единству, искренняя любовь к Родине остаются нашей главной силой и помогают преодолевать любые трудности. Мы знаем, что даже в самые непростые минуты у нас есть поддержка близких и земляков.

«Уверен, старания каждого из нас, мир и согласие в обществе сделают нашу страну еще более сильной и процветающей. С праздником!», - добавил губернатор.