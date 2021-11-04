Художественный руководитель театра «У Моста» обратился к губернатору

Сергей Федотов. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Глава пермского театра «У Моста» Сергей Федотов обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Художественный руководитель театра просит главу региона разрешить театрам Перми показывать спектакли в период праздничных выходных – до 7 ноября включительно.

«Человек, чувствующий недомогание, в театр не пойдет. И сейчас в театры пускают зрителей только с QR-кодами. Театр – это более безопасное место, чем супермаркет или общественный транспорт», - говорится в обращении.

Но главная причина обращения – это то, что спектакли для театров - основной источник дохода. А зрители, сдавшие билеты на отмененные спектакли, как правило, еще долго не ходят в театр.

Также Сергей Федотов добавил, что десятки театров в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать. А недавно театр «У Моста» гастролировал в Коми и Мордовии, где при аналогичном уровне заболеваемости театры работают.