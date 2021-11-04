Защитника «Пармы» пригласили в сборную России

Фото: БК "Парма-Париматч"

Защитник пермского БК «Парма-Париматч» Евгений Воронов приглашен в ряды национальной сборной России по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Баскетболист поучаствует в тренировочном сборе в качестве резервного игрока. Сборная будет готовиться к квалификационным играм отбора на Кубок мира-2023.

В конце ноября сборной России предстоят два домашних матча в Санкт-Петербурге — с Италией и Исландией. Помимо них, в группе H выступает национальная команда Нидерландов.

Напомним, 35-летний Евгений Воронов - один из летних новичков Пармы. Защитник переехал в Пермь в июле.