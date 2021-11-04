Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о погоде, которая ожидает прикамцев в грядущие выходные. Так, 5 ноября ночью и утром ожидается небольшой снег, а дневная температура воздуха повысится до 0…+3 градусов.

А в субботу и воскресенье на Приполярный Урал придет теплый и влажный воздух из Средиземноморья. В северных и северо-западных районах Прикамья столбики термометра поднимутся до +7…+8 градусов. На остальной территории нашего края воздух прогреется до +4…+6 .

Потепление будет сопровождаться порывистым ветром скоростью до 15-18 метров в секунду и осадками в виде снега с дождем.