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Общество4 ноября 2021 11:34

В Прикамье выявили 709 новых случаев коронавируса

За сутки от инфекции скончалось 39 человек
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае выявлено еще 709 новых заражений COVID-19. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Общее число зараженных в регионе достигло 122 608. За сутки в Прикамье проведено 11 771 ПЦР-исследование на ковид.

На сегодня в стационарах Пермского края, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 509 пациентов. 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 5 932 человека. Еще 39 – за прошедшие сутки.