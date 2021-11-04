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Общество4 ноября 2021 10:56

ГИБДД Перми продолжает массовые проверки водителей

Рейды Госавтоинспеции проходят с 30 октября по 7 ноября
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми в связи с выходными и праздничными днями продолжаются рейды ГИБДД «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход» и «Ребенок на дороге». Как рассказали в пресс-службе ведомства, цель мероприятий - пресечение грубых нарушении ПДД.

Также инспекторы будут выявлять водителей в нетрезвом состоянии. В ГИБДД напоминают, что пьяная езда грозит водителю лишением прав до двух лет и штрафом в размере 30 тыс. руб. За повторное правонарушение – предусмотрена уголовная ответственность.