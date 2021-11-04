Появились подробности пожара в Перми, где погиб ребенок

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Появились новые подробности пожара в Перми, жертвой которого стал 12-летний мальчик. По информации источника «КП-Пермь», мать двоих детей, находившихся в квартире, была пьяна.

Напомним, пожар случился в доме по улице Костычева, 38 в Перми около 23:00, 3 ноября. Женщина и 7-летняя дочка смогли спастись, но ее 12-летнего брата, который залез под диван, спасти не удалось: ребенок надышался дымом. Прибывшие на место пожарные нашли и вытащили ребенка из горящей квартиры.

Жильцы подъезда были эвакуированы, площадь пожара была небольшой, в комнате горела детская кроватка.

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