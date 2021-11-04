В краевой столице ищут 29-летнего молодого человека

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В краевой столице пропал 29-летний Андрей Давыдов. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края, молодой человек ушел из дома в Перми 31 октября – с тех пор его местонахождение неизвестно.
Особые приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку. Черную футболку с принтом, светло-синие джинсы и черные кроссовки.
Нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о пропавшем сообщать по телефонам:
- 112;
- 8 (800) 700-54-52