На пожаре в десятиэтажном доме в Перми погиб ребенок

Пожар случился вечером на улице Костычева. Фото: архив "КП"

В доме по улице Костычева, 38 в Перми около 23.00 произошел пожар, информацию об этом сообщил источник «КП». По неофициальным данным в квартире во время пожара были мать и двое детей. Женщина и 10-летняя девочка смогли спастись, а ее 12-летний брат залез под диван. Прибывшие на место пожарные нашли и вытащили ребенка из горящей квартиры. Подоспевшие медики тут же начали реанимировать ребенка, прямо в подъезде, но их усилий оказалось недостаточно, мальчик погиб.

Жильцы подъезда были эвакуированы, площадь пожара была небольшой, в комнате горела детская кроватка.

Информация оперативная, подробности уточняются.