Куда обращаться по вопросам выдачи бесплатных лекарств от коронавируса в Пермском крае

В Прикамье работает горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами, заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье работает горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами, заболевших коронавирусом.

Министерство здравоохранения сообщает ее номера: 8 342 258-07-87 или 122. Режим работы: с 8.00 до 22.00 ежедневно. Можно позвонить и после 22.00, в таком случае обращение будет записано и передано операторам горячей линии, которые свяжутся с вами позже.

Тем, кто болеет ковидом выдают противовирусные «Фавипиравир», «Умифеновир», антибактериальные «Моксифлоксацин», «Левофлоксацин», «Амоксициллин с клавулановой кислотой», антикоагулянты «Апиксабан». Пациентам после стационарного лечения от COVID-19, при наличии тромботических осложнений, бесплатно выдают антикоагулянты.

Только медработник определяет, какой препарат нужен и может быть назначено одно или несколько лекарств из списка.